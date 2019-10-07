此内容发布于2019年10月7日 上午8:35

（法新社罗马6日电） 义大利歌剧男高音乔达尼5日因心脏病发在家乡西西里逝世，享年56岁。他上月才刚在家乡演出数场浦契尼歌剧「杜兰朵公主」，饰演男主角卡拉富（Calaf）王子。

乔达尼（Marcello Giordani）自小显露歌唱才华。他19岁时毅然辞去在银行的工作，前往歌剧重镇米兰学习声乐。1986年，23岁的乔达尼在义大利史波列托（Spoleto）夏季「两个世界」音乐节（Festival dei Due Mondi）首度以歌剧演唱家身分登台演出。

乔达尼的曲目宽广，从作曲家罗西尼（Gioachino Rossini）、董尼采悌（Gaetano Donizetti）和贝里尼（Vincenzo Bellini）的美声歌剧，到威尔第（Giuseppe Verdi）、浦契尼（Giacomo Puccini）和白辽士（Hector Berlioz）作品中富戏剧张力的角色，他都能驾驭。

乔达尼1980年代末首度在美国登台，并在1990年代中开启与纽约大都会歌剧院（The Metropolitan Opera）的合作史，共参加超过200场演出、饰演近30个角色。

2010年，乔达尼设立马切罗．乔达尼基金会（Marcello Giordani Foundation），以鼓励年轻歌剧演唱家开展事业。（译者：陈韵聿/核稿：林治平）

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