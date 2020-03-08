此内容发布于2020年3月8日 下午11:05

（法新社罗马8日电） 义大利人权团体今天说，有关当局为控制武汉肺炎疫情祭出新规定，引发4座监狱囚犯造反，造成一名囚犯身亡，多人受伤。

有关组织表示，位在义大利南部那不勒斯波焦雷亚莱（Naples Poggioreale）、北部摩狄纳（Modena）、中部弗罗西诺内（Frosinone）和西北部亚历山德里亚（Alessandria）的4座监狱都有囚犯造反情事，原因与禁止家属探监等措施有关。

义大利媒体报导，北部巴多瓦（Padova）和南部的巴利（Bari）、福贾（Foggia）和巴勒摩（Palermo）也出现类似情景。

人权团体Antigone说，摩狄纳监狱有一名囚犯身亡，不过相关情况仍待厘清。

声明说：「我们早已警告监狱内部紧张升高，担心可能会悲剧收场。有关当局必须采取所有必要措施，充分保障狱友权益，阻止紧张局势升高，以免再有人死亡。」

在摩狄纳，有2名狱警受伤，约有20名人员必须离开监狱。

狱警工会Sappe表示，暴动事件过后，约有80名囚犯必须移监。

米兰南方的巴维亚（Pavia）托尔德盖洛（Torre del Gallo）监狱，据报囚犯一度挟持2名狱警，偷走他们身上的钥匙，进而释放其他受刑人。

义大利媒体报导，有消息说狱警遭遇暴力情事，且敌对囚犯帮派之间爆发冲突，但消息仍待证实。

「义大利时报」（La Stampa）报导，这波暴动始于囚犯家属在外头示威，抗议新防疫规定不准他们探视亲人。

义大利2019年冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）确诊病例今天暴增1492例、死亡数大增133人，目前全国累计7375例确诊、366人不治，是全球疫情第2严重的国家，仅次于中国。

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