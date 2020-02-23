此内容发布于2020年2月23日 上午8:35

（法新社罗马23日电） 义大利武汉肺炎病例激增已波及体坛活动。义大利足球甲级联赛今天有4场赛事延期，国际米兰队下周的欧霸赛事也充满变数。

在国际米兰（Inter Milan）对桑普多利亚（Sampdoria）、亚特兰大（Atalanta）对萨苏洛（Sassuolo）、维罗纳（Hellas Verona）对卡利亚里（Cagliari）等义甲赛事宣布延期后，杜里诺（Torino）对帕玛（Parma）今天在北部杜林市（Turin）的比赛也宣告取消。

义大利确诊感染武汉肺炎人数已超过130人，还有2人染病丧命，现在义大利正在采取措施强力因应疫情。

总理孔蒂（Giuseppe Conte）昨晚已宣布，两个北部大区今天将停止办理所有体育赛事。

体育部长史巴达佛拉（Vincenzo Spadafora）在脸书（Facebook）表示：「我们现在比以往更有义务得谨慎负责。」

「有必要严肃并下定决心行事，同时保持冷静、别冒任何不必要的风险。」

「基于这项原因，我们已取消在病毒可能散播区域所有的运动比赛。」

国际米兰原订27日在主场与保加利亚球队卢多戈里耶（Ludogorets）进行欧霸（Europa League）赛事，如今这场比赛也充满变数。

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