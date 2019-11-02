此内容发布于2019年11月2日 下午5:05

（法新社格拉斯哥2日电） 数千人今天在苏格兰最大城市格拉斯哥（Glasgow）集会，要求让苏格兰成为独立国家，苏格兰首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）告诉与会群众，独立目标已「近在咫尺」。

同时也是苏格兰民族党（SNP）党魁的施特金是乔治广场（George Square）集会的核心演说者，这也是她自从2014年推动独立公投以来，首次对独立造势集会发表演说，而下个月即将举行关键大选。

施特金告诉挺独立群众：「别误解，我们如今面临的12月12日大选，是我们毕生中对苏格兰最重要的选举。我们国家的前途岌岌可危，我们必须在这次大选踊跃投票。」

施特金坚称，独立「奖杯」已「近在咫尺」，「我们必须摘下那座奖杯」 。

一般预料，施特金于耶诞节前就会正式要求英国首相强生（Boris Johnson），根据「1998年苏格兰法令」（Scotland Act 1998）第30章命令（Section 30 Order），赋予苏格兰政府举行独立公投权力。

挺独立群众挥舞着饰有Yes的苏格兰国旗（Saint Andrew's Cross），以及加泰隆尼亚旗帜，声援加泰独立运动。

苏格兰于2014年举行独立公投，结果55%选民反对独立。但民族主义派人士主张，英国2016公投支持脱欧，意味苏格兰有必要再度举行独立公投，因为当年苏格兰有62%选民支持续留欧盟。

施特金今天向支持者保证，「一定会带领大家迈向明年举行独立公投」。她又说：「是时候让苏格兰选择我们自己的未来了，是时候让苏格兰成为一个独立国家了。」

一小撮挺联合王国民众手持英国国旗，举行反制示威抗议。

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