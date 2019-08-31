此内容发布于2019年9月1日 上午12:50

（法新社华沙1日电） 第二次世界大战爆发80年，德国总统史坦麦尔（Frank-Walter Steinmeier）今天在波兰的纪念仪式上说：「我对维隆（Wielun）攻击受害者低下头来，我对德国暴政下的波兰受害者低下头来，我请求宽恕。」

少有任何地方经历过波兰二战期间所见证的死亡和毁灭。波兰失去约1/5人口，境内有300万犹太人断送性命。战后，残破不堪的华沙（Warsaw）必须从断垣残壁中重新再站起来，且直到1989年才摆脱苏联统治。

今天的第二次世界大战爆发80周年纪念活动仪式于清晨4时过后不久展开，由波兰总统杜达（Andrzej Duda）、德国总统史坦麦尔致词揭开序幕。

史坦麦尔说：「德国人在波兰犯下违反人道罪。要是有谁说这已是过去，称国家社会主义对欧洲的恐怖统治不过是德国历史微小的一部分，都是他个人的评断。」

这句话显然是针对德国极右翼而来，因为德国另类选择党共同领导人高兰（Alexander Gauland）曾说，要不是第三帝国（Third Reich）12年光阴这个「小污点」，否则德国历史很光辉。

史坦麦尔说：「我们永远不会忘记。我们想要牢记它，也将会牢记它。」

波兰总统杜达则谴责德国纳粹对波兰的攻击为「暴行」和「战争罪行」。

德国总理梅克尔（Angela Merkel）、美国副总统彭斯（Mike Pence）则将出席稍晚在华沙举行的仪式。

美国总统川普（Donald Trump）以飓风来袭为由突然取消出访行程后，改由彭斯代表致意。

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