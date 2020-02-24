此内容发布于2020年2月24日 下午8:05

（法新社华盛顿24日综合外电报导）美国国防部（五角大厦）今天宣布，武装部队使用人工智慧已采用「道德原则」，这项措施目的在于劝服美国科技巨擘与军方合作。

法新社报导，美国国防部长艾斯培（Mark Esper）声明指出：「人工智慧科技将使未来战场出现很大的变化，但不会改变美国对负责合法行为的坚定承诺。」

根据声明，经常批评中国公安使用脸部辨识技术的美国国防部已誓言，将针对人工智慧科技建立「详尽且明确定义的使用方式」。

美国国防部声明指出，这种透过经验学习必要专门技术的科技，也将是「可靠」且具备使用上透明的系统制度。

因此，人工智慧科技将是「可支配的」：军方将有能力解除或撤销表现出意想不到行为的部署系统。

人工智慧武器相关问题在美国国防部向来颇具争议性，美国国防部的基本原则是人类事先必须知晓－即武器本身无法自己决定是否攻击目标。

由于缺乏人工智慧装置武器以致这样的原则仍模糊不清，在经与美国科技巨擘、主要大学和政府商议15个月后才有此定义。这次商议是由前谷歌（Google）执行董事长施密特（Eric Schmidt）带领举行。

在公司员工施压下，谷歌2018年不愿更新与美国国防部之间被称为「专家计画」（Project Maven）的合约。这项计画使用机器学习在无人机影片中，如何辨别人类和物体。

美国国防部联合人工智慧中心（Joint Artificial Intelligence Center）主任夏纳翰中将（Lt. Gen. Jack Shanahan）在向记者解释人工智慧原则时说：「如果我们在3年前（推专家计画时）就具备人工智慧道德原则，我们对尝试做什么和为何如此尝试就能透明公开，也许会有不同的结果。」（译者：徐睿承/核稿：刘文瑜）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram