此内容发布于2020年2月11日 上午3:35

（法新社贝鲁特11日电） 国际人权组织「人权观察」（Human Rights Watch）今天呼吁，大马士革当局及位于叙利亚东北部的库德族当局，应该对数千名被伊斯兰国（IS）监禁人士失踪一事展开调查。

总部设在纽约的人权观察引述「叙利亚人权网络」（Syrian Network for Human Rights）指出，当伊斯兰国占领叙利亚北部和东部地区时，有超过8000人遭拘禁，至今下落未明。

其中包含几个较着名的案例，像是被俘的英国摄影记者康德黎（John Cantlie），以及义大利耶稣会士达洛利奥（Paolo Dall'Oglio）。

人权观察表示，目前掌控伊斯兰国之前攻陷领土的叙利亚政府及库德族当局，迄今未能优先考虑寻找失踪人口销声匿迹的真相。

人权观察指出，位于叙利亚东北部的库德族当局，「鲜少」给予那些寻找亲戚的家属正面回应。

人权观察在报告中写道：「有亲戚在叙利亚政府军控制地区的人说，他们仅收到有关伊斯兰国杀害所有俘虏的传言，不然就是对方一概否认所有消息。」

人权观察地区副主任史托克（Joe Stork）说：「伊斯兰国不再控制该地区，为亲属在叙利亚失踪的家人，露出真相大白的曙光。」

人权观察也说，库德族当局应当建立一个「集中联络处或民众洽询机构」，收集有关失踪人士的消息，并与家属联系。

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