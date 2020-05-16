此内容发布于2020年5月16日 上午7:20

（法新社伊斯兰马巴德16日电） 在新型冠状病毒疫情期间，豹、胡狼及其他栖息在巴基斯坦首都伊斯兰马巴德蓊郁山丘的动物得以享受少有的轻松时光，这里的山径往常满是大批健行和慢跑群众。

伊斯兰马巴德（Islamabad）附近的马加拉山国家公园（Margalla Hills National Park）管理员观察到，在首都于3月为防堵2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情而封城不久后，动物们的活动就越来越频繁。

伊斯兰马巴德一带的豹通常隐居遁世，近期却在无人的道路上漫游，社群网络也有许多宣称目击的讨论。

当动物们探索那些原本会让它们感到紧张的区域时，专门用于拍摄野生动物的摄影机就开始运作。这种摄影机只要感应到动作，就会启动拍摄功能。

公园管理员伊姆兰汗（Imran Khan）说：「在国家公园内（看到的）动物数量增加非常多。」

法新社从国家公园取得的图片包括沿着小路溜达的豹，还有好奇的胡狼和一身烂泥的野猪。

伊姆兰汗表示：「由于这里没有访客，野生动物相当自在。它们安逸地闲逛，这对丛林来说是很好的迹象。」

马加拉山国家公园约封锁了一个月，由于家庭及野餐、散步的人在斋戒月期间也不会参观公园，因此仍然很少人迹。

伊斯兰马巴德的野生动物部门副主任阿里（Sakhwat Ali）说，园内有38种哺乳动物、350种鸟类和34种爬行类动物，其中包括27种蛇类。

阿里还说，管理员正在调查，且已经注意到新的生物，「有些品种的蝴蝶是以前没有记录过的，现在却看得到了」。

在世界各地的防疫封锁措施下，由于人类宅在家里，到处都可以发现城市里的野生动物胆子变得比较大。

在英国威尔斯（Wales）一个小镇，有人惊见一群山羊；在美国旧金山，也有人目击土狼在探索无人的街道。

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