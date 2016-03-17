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此内容发布于2016年3月17日 上午6:35 最后更新 - 2016年3月17日 -06:35

（法新社联合国总部17日电） 为凸显伊拉克亚兹迪妇女惨遭伊斯兰国（IS）圣战士强暴和杀害的命运，法国家庭、儿童和女权部长侯西诺呼吁联合国将「仇杀妇女罪」（femicide）纳入国际法。

伊拉克少数民族亚兹迪（Yazidi）的年轻女性经常被IS战士俘虏为性奴，接着被杀害。

侯西诺（Laurence Rossignol）昨天在第60届联合国妇女地位委员会（UN Commission on the Status ofWomen）年度大会说，「因为她们是亚兹迪妇女，所以遭到IS战士贩卖和杀害」。

她强调：「她们面临的是仇杀女性的现象。」

侯西诺说，大规模屠杀1国民众或种族群体的种族灭绝是国际法律词汇，蓄意以暴力杀害女性的妇女仇杀却不是。

侯西诺说，在伊拉克和叙利亚作战的国际联军「不仅是为对抗IS恐怖主义，也是解救饱受仇杀女性所苦的亚兹迪妇女」。

侯西诺说，她希望「妇女仇杀」一词能够成为「国际法院起诉的依据」，最终由国际刑事法院（International Criminal Court）受理。（译者：中央社刘文瑜）

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