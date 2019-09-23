此内容发布于2019年9月23日 下午11:05

（法新社耶路萨冷23日电） 以色列上周大选后，总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和主要对手甘茨（Benny Gantz）今天首度会面，两人应总统要求同意探索筹组联合政府的选项。

上周的选举结果陷入胶着，威胁尼坦雅胡的长期执政地位，他和甘茨因此举行重要的会面，但没有迹象显示尼坦雅胡愿意辞官。

以色列总统李佛林（Reuven Rivlin）于当地时间今天晚间8时，在位于耶路撒冷的办公室会见尼坦雅胡和甘茨。

在会谈约2个小时后，李佛林留下两人自行磋商，后来再度回到办公室短暂加入谈话。

尼坦雅胡和甘茨会后发表联合声明，承诺双方首席谈判代表明天会召开会议。李佛林、尼坦雅胡和甘茨25日将再进行会面。

上周的选举是以色列5个月内第二次大选，4月的大选后，尼坦雅胡的联合党与他们右翼、宗教盟友虽赢得多数，却无法组成执政联盟，因不愿冒着被总统李佛林另指定他党组阁的风险，尼坦雅胡选择二次大选，但仍告受挫。

李佛林已表明，他相信两人所属的党派必须筹组联合政府，形成稳定的联盟。他说：「我们今晚往前迈向一大步。」

李佛林在声明中表示：「民众不想再举行选举了。现在轮到你们了。建立一个政府的责任落在你们身上，民众希望你们找到解决方法，避免再办选举，尽管要付出个人甚至意识形态的代价。」 （译者：陈昱婷/核稿：陈亦伟）

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