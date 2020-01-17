此内容发布于2020年1月18日 上午12:20

（法新社德黑兰17日电） 伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）今天指控欧美敌国利用乌克兰客机坠机灾难进行宣传目的，美国总统川普则推文反击，要他留心自己讲出来的话。

哈米尼今天在德黑兰主持每周例行的主要拜祷时表示，本月8日的坠机事件是一桩「痛苦」悲剧，但也不应掩盖伊朗传奇指挥官苏雷曼尼（Qasem Soleimani）的「牺牲」。美国3日在伊拉克巴格达发动无人机攻击，击毙革命卫队（Revolutionary Guards）精锐圣城部队（Quds Force）指挥官苏雷曼尼。

伊朗过去一个月历经惨痛经验，不但和美国濒临开战，又误击乌克兰客机，造成机上176人全数罹难。哈米尼表示，坠机引发的伊朗国内示威行动，并不能代表伊朗人民。

哈米尼在拜祷中说：「坠机事件是一桩痛苦的意外，让我们锥心刺骨。」哈米尼的谈话屡遭信众高喊「美国去死」打断。

「但有些人试着藉此让大众忘记苏雷曼尼伟大的殉难和牺牲。」

哈米尼表示，伊朗的敌人试着利用这场坠机悲剧来打击伊斯兰共和国伊朗。

他说：「坠机令我们悲伤，我们的敌人却乐得很。」

哈米尼说：「邪恶的国政府的发言人一再表示站在伊朗人民这边，你们在说谎。」

英国、法国和德国在美国扬言对欧洲汽车徵收关税后，14日决定启动2015年伊朗核子协议中一项争议处理机制，对此哈米尼也加以谴责。

他说：「过了大约一年，现在事实证明，他们（英法德）真真正正都是美国走狗。」

美国总统川普则透过推特（Twitter）反击，指称哈米尼应该小心自己所说的话。

川普推文写道：「近来不太高的所谓伊朗『最高领袖』，对美国和欧洲说了一些难听的话。」

「他们的经济正在崩坏，人民正在受苦。他应该要非常小心自己讲出来的话！」（译者：李佩珊/核稿：严思祺）

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