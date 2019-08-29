此内容发布于2019年8月29日 下午11:20

（法新社华盛顿29日电） 世界银行（World Bank）今天说，世银正重新检视提供中国投入穆斯林少数民族维吾尔人职训中心的贷款，但「没有迹象」显示这些资金用在教育以外的活动。

中国对待维吾尔人的方式日益受到检视。维吾尔人是以穆斯林为主的突厥语系少数族裔，集中在受到严格控制的中国西北部新疆地区。

美国杂志「外交政策」（Foreign Policy）昨天报导，世银提供给中国的5000万美元贷款，被用来购买「铁丝网、气体发射器和防弹衣」。

但世银表示，先前一年两次的审查结果没有发现任何证据显示报导所说的情况。

世银在声明中说：「没有迹象显示世界银行在这些活动中投入的学校资源，被用到计画协议以外的用途。」

「然而，基于最近的说法，我们正让不同的专家小组进行额外检视…如有必要行动，我们就会行动。」

美国国会及行政部门中国问题委员会（CECC）本月稍早致函世银总裁马尔帕斯（David Malpass），对这些资金如何使用表达关切和疑虑。

世银原本2015年批准的贷款是要给职业学校，协助改善少数族裔生活。

CECC信函中说，世银是中国在新疆广设大规模拘留营之前便提供贷款，然而他们忧心世银在中国政府大举拘留情况发生后仍持续拨款。信中说：「中国有关当局虐待折磨遭拘留者，并且强迫劳动以及放弃他们的宗教和文化。」

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