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此内容发布于2018年2月20日 上午3:35 最后更新 - 2018年2月20日 -03:35

（法新社华盛顿19日电） 针对媒体报导，美国总统川普去年访问中国大陆期间，美国特勤局人员和白宫幕僚长为了俗称「核子足球」的总统核按纽手提箱，曾与中方安全人员冲突。美特勤局今天予以否认。

「核子足球」手提箱有铝制外框，重20公斤，里面装有能让美国总统发射核子飞弹的程序和通讯设备。无论总统到哪里，「核子足球」都由一名武官携带随行。

Axios新闻网站引述5位匿名知情人士说法报导，川普2017年11月访问北京时，中国安全人员阻止携带「核子足球」的美国武官进入人民大会堂。白宫幕僚长凯利（John Kelly）于是命令所有陪伴川普的美方官员全部移往「核子足球」的位置，引发一阵骚动。

根据报导，一名中国安全人员随后「抓住」凯利，凯利则将对方的手从身体「推开」，接着一位美国特勤局人员将这名中国安全人员擒抱倒地。

美国特勤局今天在推特（Twitter）发文否认这项报导的说法表示：「事实查核：有关总统2017年11月出访中国期间，特勤局人员擒抱一名接待国人员的报导，是错误的。」

美国特勤局另外发布声明，提供有关这起事件的更多细节，内容写道：「一名不属于官方代表团的人士，试图阻止一名我方护卫人员进入人民大会堂。一名美国特勤局人员于是迅速介入，接着发生短暂推挤。」

不过特勤局也表示：「由于这名人士遵从美方人员的指示，于是不需要采取进一步行动，也从未出现相关人士倒地的情况。活动继续顺利进行。」

据Axios报导，知悉此事的美方官员奉令保密，在事件过程中，中方并未碰触到手提箱。中方安全人员的负责人并在事后就此误会向美方致歉。

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