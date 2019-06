(法新社基辅25日电) 由于欧洲理事会议员大会无视克里米亚半岛遭俄罗斯兼并等侵略事实,决议恢复俄国在组织的所有权利,乌克兰代表团今天在法国史特拉斯堡(Strasbourg)举行的大会退席抗议。

今天凌晨历经约9小时的讨论后,欧洲理事会议员大会(Parliamentary Assembly of the Council of Europe, PACE)以118票赞成、62票反对、10名弃权,通过与改革制裁机制有关的决议,并恢复俄国代表团的所有权利。

根据新规定,大会将不再透过撤销诸如投票、发言和参加各委员会事务等权利,对任何国家代表团施行制裁。

乌克兰总统泽伦斯基(Volodymyr Zelenskiy)表示,对PACE的决议感到「失望」。

泽伦斯基在脸书(Facebook)发布贴文指出,上周他与法国总统马克宏(Emmanuel Macron)、德国总理梅克尔(Angela Merkel)会面时,曾与他们讨论相关问题。

贴文还说,他试图说服两人,只有在莫斯科履行PACE的原则性要求后,俄国代表团才能获准重返大会,可惜「欧洲伙伴没听见我们所说」。

乌克兰国会议员、乌克兰在PACE的代表团主席阿里耶夫(Volodymyr Ariev)表示,代表团决定停止参与大会的工作,除非是剥夺俄国代表团权利的议题。

克里姆林宫发言人培斯科夫(Dmitry Peskov)则表示,PACE的决议十分正面,是「理智的胜利」,且这个组织无法在俄国缺席的情况下全方位运作。

综合俄国媒体报导,欧洲理事会明天将举行秘书长选举,俄国代表团预料也将参加投票。

批评者指出,在莫斯科当局未履行PACE任何要求的情况下恢复俄国代表团所有权利,无异是破坏国际社会对莫斯科的制裁,创下不良先例。包括乌克兰、波兰、英国、瑞典和波罗的海国家即指出,欧洲对国际社会发出了错误讯息。

此外,尽管俄国代表团并未纳入来自克里米亚的议员,18名代表团成员中,有4名即为遭欧洲制裁的人士,理由是与俄对乌侵略行动有关联。

2014年,有鉴于俄国违反国际法、兼并克里米亚半岛(Crimea)并支持乌克兰东部分离主义战争,PACE决议限制俄国在大会的活动,剥夺其投票、领导各委员会,以及参与欧洲理事会领导机关运作的权利。相关制裁于2015年获延长。

2016年,俄国开始杯葛并停止参加大会活动,以抗议制裁;2017年起更停止缴纳一年最高3300万欧元(约新台币11亿6000万元)的欧洲理事会会费,这个金额大约是欧洲理事会年度预算的7%。

根据欧洲理事会章程,积欠两年会费就应该被除籍,但法国和德国领导人极力运作,以确保俄国不被除籍。俄方也威胁,若不恢复其所有权利,将退出欧洲理事会。

德、法和其他支持俄国留在欧洲理事会的国家宣称,欧洲理事会推行法治、人权和民主价值,是西方与莫斯科当局对话的重要平台,一旦俄国退出,俄国公民将无法向欧洲人权法院(European Court of Human Rights)就国内政府机关侵害人权情事提出申诉。

同时,泽伦斯基指出,国际海洋法法庭(International Tribunal for the Law of the Sea)日前裁定,俄国应归还乌克兰去年11月底在克赤海峡(Kerch Straits)遭非法扣押的3艘船艇,并释放24名船员,今天刚好是法庭要求俄方提出相关执行报告的最后期限。

泽伦斯基还在脸书贴文说:「我们迫不及待看到,欧洲理事会所宣称关于法治的主张,将如何化为现实。」(译者:陈韵聿/核稿:陈彦钧)

