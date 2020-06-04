此内容发布于2020年6月4日 上午3:05

（法新社华盛顿3日电） 美国前国防部长、退役陆战队将领马提斯（Jim Mattis）今天严厉谴责总统川普，指控他企图「分裂」美国，也没能在全国各地示威活动愈演愈烈之际，展现出「成熟的领导风范」。

马提斯也在声明中，声援投入反种族主义示威的抗议人士。马提斯2018年12月提出辞呈，抗议川普下令全面撤军叙利亚。

马提斯在声明中说：「在我这一生中，川普是第一位没试着让美国人民团结起来的总统，甚至连假装尝试都没有，反而企图分裂我们。」

马提斯先前认为，自己批评现任总统并不合适。这份声明刊登在「大西洋月刊」（The Atlantic）网站。

他说：「我们正亲眼目睹没有成熟领导人长达3年的后果。」

马提斯说，上周发生的事情让他「愤怒且惊骇」。随着全国性示威在若干城市逐渐沦为暴力和劫掠事件，川普扬言要出动军队来「平乱」。

美国非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月25日遭白人警察以膝压颈窒息而死，旁观者拍下佛洛伊德痛苦死去的画面迅速在网路疯传，引爆全美示威潮。

马提斯抨击当局为让川普在白宫附近的教堂供媒体拍照，以武力镇压在白宫周边和平示威的群众。

马提斯说：「当我大约在50年前加入军队时，便宣誓要支持并捍卫宪法。」

「我从没想过，与我作出相同宣誓的军队会在任何情况下奉命侵犯同胞的宪法权利，更不用说是只为了替现任三军统帅制造一个莫名其妙的拍照机会，同时军方高层还站在一旁。」（译者：刘文瑜/核稿：曾依璇）

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