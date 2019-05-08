此内容发布于2019年5月8日 上午7:50

（法新社巴黎8日电） 根据医学期刊「刺胳针」（Lancet）刊登的研究报告，2017年全球成人平均饮酒量较1990年增加10%，一大原因在于中国与印度饮酒风气趋于盛行。

报告指出，依照目前趋势，未来10年全球人均饮酒量将再增加17%。

根据涵盖189国的预测，迄2030年，全球半数的成年人都将有饮酒习惯，将近25%每月至少会滥醉一次。

报告执笔群表示：「全球将无法达成减少有害酗酒的目标。」

世界卫生组织（WHO）的目标是，迄2025年将全球有害酗酒减少10%。

世卫组织表示，酗酒造成了200多种疾病，每年导致300万人死亡，其中75%是男性。

目前全球约有2亿3700万男性和4600万女性罹患与酗酒有关的疾病，其中以欧洲地区和北美地区的酗酒致病比例最高，前者分别是男性15%和女性3.5%，后者是11.5%与5%。

报告主要执笔人、德国德勒斯登（Dresden）临床心理学与心理治疗研究所（Institute of Clinical Psychology and Psychotherapy）教授曼锡（Jakob Manthey）表示：「1990年之前，酒类消费最多的是高所得国家，欧洲占了大宗，不过这个状况已发生很大的变化，如今东欧各国大幅减少饮酒，而中国、印度与越南等中等所得国家则大幅增加。」（译者：曹宇帆/核稿：张佑之）

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