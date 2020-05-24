此内容发布于2020年5月24日 上午7:20

（法新社巴黎24日电） 法新社汇整的官方数据显示，截至格林威治时间24日11时（台湾24日晚间7时），全球至少34万2295人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），确诊病例逾532万7680例。

疫情从去年12月在中国爆发后，目前已蔓延到196个国家及地区，至少有206万6300人被视为已经康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只反映实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测严重病例。

全球疫情最严重的美国，境内累计9万7087人病故，累计确诊数达162万2670例，至少36万1239人康复。

英国的死亡人数在全球仅次于美国，境内累计3万6675人病故，确诊达25万7154例。

其他疫情重灾区还包括义大利（3万2735死，22万9327例确诊）、西班牙（2万8678死，23万5290例确诊）、法国（2万8332死，18万2469例确诊）。

中国（不含香港、澳门）境内目前通报4634死，累计8万2974例确诊。

从区域来看，欧洲累计确诊201万4969例，17万3551死；美国和加拿大累计确诊170万6291例，10万3534死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊71万5568例，3万9103死。

亚洲累计确诊43万9229例，1万3962死；中东地区累计确诊33万5953例，8762死；非洲累计确诊10万7205例，3253死；大洋洲累计确诊8466例，130死。（译者：陈政一）

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