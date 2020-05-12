此内容发布于2020年5月12日 下午4:35

（法新社巴黎12日电） 法新社汇整的官方数据显示，截至格林威治标准时间12日19时（台湾13日凌晨3时），全球至少28万9138人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），确诊病例超过422万6110例。

目前疫情蔓延至195个国家及地区，至少有144万4700人被视为已经康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只反映实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测严重病例。

全球疫情最严重的美国，境内累计8万1650人病故，累计确诊数达到135万8000例，至少23万2733人康复。

英国的死亡人数在全球仅次于美国，境内累计3万2692人病故，确诊达22万6463例。

其他疫情重灾区还包括义大利（3万911死，22万1216例确诊）、法国（2万6991死，17万8225例确诊）、西班牙（2万6920死，22万8030例确诊）。

中国（不含香港、澳门）境内目前通报4633死，累计8万2919例确诊。

从区域来看，欧洲累计确诊178万796例，15万9204死；美国和加拿大累计确诊142万9099例，8万6890死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊39万461例，2万1829死。

亚洲累计确诊30万9825例，1万977死；中东地区累计确诊23万9266例，7737死；非洲累计确诊6万8364例，2376死；大洋洲累计确诊8302例，125死。（译者：陈政一）

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