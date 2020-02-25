此内容发布于2020年2月25日 上午5:35

（法新社香港25日电） 投资人历经前一天股市狂泻后逢低买进，稍微缓和武汉肺炎可能演变成大流行并重创全球经济的忧虑，亚洲股市今天走势分歧。

上周末中国境外2019年冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）确诊与死亡案例激增。相关消息促使全球市场涌现避险潮，道琼工业指数创下2年来最糟表现。

目前武汉肺炎已造成约2700人死亡、8万人确诊感染。世界卫生组织（WHO）指中国疫情已达「顶点」，但警告各国都应替「潜在大流行」做好准备。

摩根资产管理公司（JPMorgan Asset Management）亚太地区首席市场策略师许长泰（Tai Hui）表示：「由于中国境外2019年冠状病毒疾病案例增加，投资人正在考量除中国成长趋缓、供应链中断外，全球经济将蒙受的潜在后果。」

「在全球新增感染病例数推动之下，近期内股市将维持波动。」

昨天休市的东京股市今天跟进全球抛售狂潮补跌，日经225指数终场下跌3.34%。雪梨与威灵顿股市各跌逾1%，上海股市下跌0.60%。雅加达与孟买股市也收黑。

南韩上周末武汉肺炎病例数大增，昨天股市大跌近4%，但首尔股市今日收盘涨幅达1.18%。香港股市终场上涨0.27%，新加坡股市上扬0.51%，台北与曼谷股市也收涨。

另一方面，欧洲股市今天开盘时也些微反弹，伦敦FTSE 100指数一度上扬0.5%。欧元区的法兰克福DAX 30指数和巴黎CAC 40指数，也较昨天收盘涨0.6%。

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