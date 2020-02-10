此内容发布于2020年2月10日 下午10:50

（法新社巴塞隆纳10日电） 24日将在西班牙巴塞隆纳登场的2020全球行动通讯大会（MWC），日本行动通讯业者NTT DoCoMo公司和索尼公司（Sony Corp.）有鉴于武汉肺炎疫情扩大，在今天宣布退出。

美国网路巨擘亚马逊公司（Amazon）、南韩LG电子（LG Electronics）、瑞典电信设备商爱立信公司（Ericsson）、美国绘图晶片大厂辉达（NVIDIA）已经退出今年的全球行动通讯大会。这项大会去年吸引2400家厂商参展、超过10万人次参观。

预定24至27日举行的全球行动通讯大会是电信产业年度盛事，许多公司花费数百万美元在摊位和招待上，以争取订单。

主办单位全球行动通讯系统协会（GSMA）估计，巴塞隆纳的经济，在去年靠这项活动增加了5.15亿美元（约新台币155.96亿元）收入。

日本最大行动通讯业者，也是亚洲最大业者之一的NTT DoCoMo公司表示，基于这波疫情引发「安全」考量，他们必须缺席这次的全球行动通讯大会。

此外，索尼公司在声明中说：「我们将顾客、合作厂商、媒体及员工的安全与福祉摆在第一位，因此我们必须做出艰难的决定，退出展览，放弃参与在巴塞隆纳举行的2020全球行动通讯大会。」

俗称武汉肺炎的2019新型冠状病毒（2019-nCoV）疫情延烧，目前有超过4万人感染，1000多人死亡。这波疫情从中国武汉市爆发，目前确诊和死亡病例也多数发生在中国。

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