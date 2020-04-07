此内容发布于2020年4月7日 上午8:50

（法新社巴黎7日电） 法新社汇整的官方纪录显示，于7日格林威治标准时间（GMT）11时（台湾晚间7时），2019冠状病毒疾病（COVID-19）在全球造成的死亡人数增至7万5542人。

自去年12月疫情首度在中国爆发以来，全球现今有逾135万1000起确诊病例，遍及191个国家及地区，其中至少25万3900人目前被认为已经康复。

上述纪录使用法新社汇集各国当局及世界卫生组织（WHO）的数据，恐只反映实际感染总数的一部分。许多国家只检测需要住院的病例。

自6日GMT19时（台湾7日凌晨3时）起，全球新增2359起死亡及4万77起确诊病例。西班牙新增最多死亡病例共743起，其次是美国的604起死亡病例。

西班牙累计有1万3798起死亡及14万510起感染病例，美国则累计有1万993起死亡及36万8449起感染病例，感染人数居全球之冠。

义大利自2月底通报死亡首例以来，迄今有1万6523人死亡、13万2547人感染、2万2837人康复。

法国已通报8911起死亡及9万8010起感染病例，随后是英国的5373起死亡及5万1608起感染病例。

中国（港澳地区除外）迄今通报3331起死亡、8万1740起感染、7万7167起康复病例。

自昨天以来，贝南、马达加斯加及马拉威相继宣布境内首度出现相关死亡病例。

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