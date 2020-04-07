此内容发布于2020年4月8日 上午1:05

（法新社巴黎7日电） 根据法新社汇整的官方数据，截至格林威治标准时间（GMT）7日19时（台湾时间8日凌晨3时），2019冠状病毒疾病（COVID-19）在全球造成的死亡人数增至8万142人。

疫情去年12月首度在中国爆发至今，全球已有逾139万7180起确诊病例，遍及192个国家和地区，其中至少25万7100例目前被视为已痊愈。

上述统计是根据法新社汇集各国当局及世界卫生组织（WHO）的数据，恐怕只反映出实际感染总数的一部分；许多国家仅采检重症病例。

自格林威治标准时间6日19时（台湾时间7日凌晨3时）起，全球新增6959起死亡及8万6374起确诊病例。

过去24小时新增死亡病例最多的是美国的1632例，其次是法国的1417例，再来是英国的786例。法国的数字包括在养老院病故的人。

义大利自2月底通报死亡首例以来，迄今有1万7127 人死亡，病故人数居全球之冠，有13万5586人感染、2万4392人痊愈。

西班牙累计1万3798例死亡，14万510人染疫。

美国累计1万2021起死亡及38万3256起感染病例，感染人数居全球之冠。

法国已通报1万328起死亡及10万9069起感染病例，其次是英国的6159起死亡及5万5242起确诊病例。

中国（港澳地区除外）迄今通报3331起死亡、8万1740起感染、7万7167起痊愈病例。自1月以来，中国今天首度宣布没有新增病例。

非洲国家贝南、马达加斯加和马拉威昨天分别首度宣布与2019冠状病毒疾病相关死亡病例；圣多美普林西比通报出现首起确诊病例。

欧洲迄今总计有73万5781起感染、5万7351起死亡病例；美国和加拿大共计有40万1067起感染、1万2419起死亡病例；亚洲有12万3742起感染、4332起死亡病例；中东地区有8万3033起感染、4091死亡病例；拉丁美洲和加勒比海地区共有3万6317例感染、1373起死亡病例；非洲有1万247起感染、522起死亡病例；大洋洲有6997起感染、54起死亡病例。（译者：李佩珊/核稿：刘文瑜）

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