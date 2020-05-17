此内容发布于2020年5月17日 下午9:20

（法新社巴黎17日电） 法新社汇整的官方数据显示，截至格林威治标准时间17日19时（台湾18日凌晨3时），全球至少31万3611人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），确诊病例超过468万700例。

疫情从去年12月在中国爆发后，目前已蔓延到196个国家及地区，至少有167万100人被视为已经康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只反映实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测严重病例。

全球疫情最严重的美国，境内累计8万9207人病故，累计确诊数达到147万8241例，至少26万8376人康复。

英国的死亡人数在全球仅次于美国，境内累计3万4636人病故，确诊达24万3303例。

其他疫情重灾区还包括义大利（3万1908死，22万5435例确诊）、法国（2万8108死，17万9569例确诊）、西班牙（2万7650死，23万1350例确诊）。

中国（不含香港、澳门）境内目前通报4634死，累计8万2947例确诊。

从区域来看，欧洲累计确诊189万453例，16万6647 死；美国和加拿大累计确诊155万5185例，9万5077死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊50万8623例，2万8715死。

亚洲累计确诊35万5378例，1万2176死；中东地区累计确诊27万9994例，8135死；非洲累计确诊8万2684例，2735死；大洋洲累计确诊8391例，126死。（译者：陈彦钧）

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