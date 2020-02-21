此内容发布于2020年2月21日 下午10:50

（法新社洛杉矶21日电） 真的发生了！美国经典电视喜剧影集「六人行」（Friends）原班人马将为25周年特别节目再度合体，让影迷们欣喜若狂。

深受观众喜爱的六人行于2004年下档，为了庆祝开播满25周年，剧中演员珍妮佛安妮斯顿（Jennifer Aniston）、寇特妮考克斯（Courteney Cox）、丽莎库卓（Lisa Kudrow）、麦特雷布蓝克（Matt LeBlanc）、马修派瑞（Matthew Perry）和大卫史温默（David Schwimmer）将重返当年录制六人行的华纳兄弟制片厂（Warner Bros. Studio）摄影棚，为影音串流平台HBO Max拍摄无脚本独家特别节目。

美国娱乐业界周刊「综艺」（Variety）报导，每位演员预计将收到250万美元（约新台币7666万元）酬劳。观众5月将能在HBO Max开始上线后看到这个节目。

HBO Max内容长芮里（Kevin Reilly）在声明中说：「我想大家应该可以说这次算是他们的大团圆吧，我们把大卫、珍妮佛、寇特妮、麦特、丽莎和马修找回来参与HBO Max特别节目，而且节目会和六人行完整影集编制在一起。」

他还说：「我在六人行发展的初期就注意到这部影集，多年后有机会参与这部影集的制作，而且很高兴看到这部影集广受不同世代的观众喜爱。」

「我们认为这次合体特别节目有捕捉到把新旧粉丝团结在一起的精神。」

六人行演员们纷纷在自己的Instagram帐号上张贴一帮人在影集开播初期为「滚石」（Rolling Stone）杂志拍摄的封面，并写道「真的发生了…」。

珍妮佛安妮斯顿的贴文3小时内吸引近480万人按赞。

虽然六人行早在15年前播出完结篇，但魅力有增无减，市场研究人员表示，六人行在影音串流平台Netflix上仍是最多人观看的戏剧之一。

华纳媒体（WarnerMedia）去年拿回六人行版权，旗下HBO Max将提供完整10季集数。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram