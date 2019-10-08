此内容发布于2019年10月9日 上午1:05

（法新社华盛顿8日电） 美国共和党联邦参议员率领的调查小组今天表示，俄罗斯确实寻求在2016年总统选举中助川普一臂之力。这个结论与白宫对这起争议事件的说词相悖。

法新社报导，参议院情报委员会2016年选举调查报告指出，以俄罗斯圣彼得堡为据点的「网路研究社」（IRA），在社群媒体发动全面性操纵活动，相当于「公然支持俄罗斯在美国大选中所偏好的候选人」。

报告说：「委员会发现，网路研究社依据克林姆林宫的指示，透过重挫（民主党总统候选人）希拉蕊．柯林顿（Hillary Clinton）胜出机会、支持川普，藉此影响2016年美国总统选举。」

报告说：「网路研究社的社群媒体活动公开且几乎一面倒地支持当时角逐总统大位的川普。」

共和党联邦参议员柏尔（Richard Burr）领导的委员会发布报告的同时，川普依旧坚称俄罗斯干预大选的报导是「假新闻」，是民主党散播的「俄罗斯猎巫骗局」。

川普与共和党盟友也续推一套未经证实的理论，直指民主党在2016年选举中勾结乌克兰破坏川普选情。

两方在2016年大选上相互矛盾的说法，已成为川普最新争议的核心。

川普日前要求乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）帮忙调查民主党2020年总统参选人拜登（Joe Biden），遭人指控是滥权施压基辅干预明年选举，促使众议院展开弹劾调查。

参院情报委员会警告，明年大选恐再重蹈通俄门的覆辙，「行政部门应在2020年大选登场前加强宣导，要民众小心提防国外势力可能干预2020年选举的风险」。

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