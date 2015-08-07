下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2015年8月7日 上午6:35 最后更新 - 2015年8月7日 -06:35

（法新社克里夫兰7日电） 美国总统大选共和党参选人首场辩论会于6日展开，触及堕胎、移民、同性恋权利和国家安全等极具争议性议题。

参选人当晚出现一些针锋相对、若干真情流露，甚至传出欢乐笑声，语不惊人死不休的川普（Donald Trump）更发表许多麻辣言论。

●婴儿器官

在美国计划生育协会（Planned Parenthood）员工讨论堕胎技术和贩卖堕胎胚胎的秘密录影流出后，参选人纷纷急于表达他们的尊重生命立场。

前阿肯色州州长赫克比（Mike Huckabee）开门见山，不拐弯抹角。

他说：「是时候认清最高法院不是至高无上的事实，我们必须把政策变成尊重生命、保护儿童，而不是摘取他们的器官，然后像是卖别克（Buick）汽车零件般卖掉。」

●同性恋权利

俄亥俄州长凯西克（John Kasich）对同性恋权利采取附和立场，告诉台下观众他最近参加一场同性恋婚礼的故事。

他说：「因为某些人的想法与我不同，不代表我不能关心他们或爱他们。如果我其中1个女儿刚好在现场，我当然还是会爱她们并接受她们。」

●枪枝权利

然而，联邦参议员蓝德．保罗（Rand Paul）反对近期最高法院判定同性婚姻合法化的判决，还附带倡议自己的拥枪权利。

他说：「我不想让我的婚姻或我的枪枝在华盛顿注册。」

Neuer Inhalt Horizontal Line