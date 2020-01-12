此内容发布于2020年1月12日 下午10:05

（法新社的黎波里13日电） 利比亚资深官员表示，获联合国承认的全国团结政府（Government of National Accord）总理沙拉吉和政敌哈夫塔预计今天在莫斯科签署停火协议。

利比亚前长期独裁领袖格达费（Moamer Kadhafi）2011年死于北大西洋公约组织（NATO）支持的人民起义后，这个拥有丰富石油资源的北非国家便陷入血腥、混乱的局势，如今有多个外国势力介入利比亚内战。

利比亚最高国务委员会主席马格利（Khaled al-Mechri）在自由人电视台（al-Ahrar）表示，签署协议将为重振政治进程铺路。

马格利表示，他将陪同沙拉吉（Fayez al-Sarraj）前往莫斯科，国会议长萨拉（Aguila Salah）则将与哈夫塔（Khalifa Haftar）同行。

沙拉吉今天在准备签署协议之际，敦促利比亚人民「告别过去，翻开崭新的一页」。

他在电视转播的简短演说中表示：「我呼吁全国人民将过去翻篇、摒弃分化、紧密团结，迈向稳定与和平。」

数周来，在国际外交斡旋下，权力掮客俄罗斯和土耳其也呼吁停战，利比亚交战双方昨天同意停火，终止历时9个月的内战。（译者：黄靖贻/核稿：刘文瑜）

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