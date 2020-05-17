此内容发布于2020年5月18日 上午1:50

（法新社多伦多17日电） 加拿大一名女子把透明塑料篷布挂在晒衣绳上，中间穿孔黏上袖套，让她能在2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情大流行期间，安全地拥抱她的母亲。

安大略省圭尔夫市（Guelph）女子艾里斯（Carolyn Ellis）和丈夫安德鲁（Andrew）今年5月10日母亲节前夕研发出这款所谓「拥抱手套」（hug glove）的防护装置。

艾里斯告诉法新社：「我当时想到母亲都没有得到拥抱，觉得非做点什么不可。我想把它当成母亲节的礼物。」

夫妻俩把塑料袖套用胶带贴在一大张透明防水布上，能让2个人在无须直接接触对方的情况下互相拥抱。

艾里斯说：「试图弄清楚洞口大小和洞口高度真的很费时。我们一直忙到周六深夜，最后在周日母亲节把一切准备就绪。这是很棒的礼物。」

他们录下母女透过「拥抱手套」紧紧相拥的画面，并将这段感人影片分享在社群媒体上，影片迅速被网友疯传，让艾里斯相当惊讶。

她说：「我只是想抱抱我妈。（影片）迅速疯传让我们大吃一惊，但很高兴看到大家从我们的拥抱中获益。我们很开心。」

艾里斯说，虽然被塑料包覆的拥抱永远不及真实拥抱来得好，但经过数周封锁和维持社交距离后，能够再次拥抱母亲仍是一种安慰。

她说：「这让人有一种回归正常的感觉，也带给我们希望，防疫措施不会永远持续下去。」

「老妈给的拥抱，你知道的，有家的感觉━这感觉真好。」（译者：李佩珊/核稿：严思祺）

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