此内容发布于2020年3月29日 上午4:50

（法新社蒙特娄28日综合外电报导）加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）今天说，任何出现2019年冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）可能症状的加拿大人，都不得搭乘火车或飞机从事国内旅行。

杜鲁道在每天新闻发表会上告诉媒体，这项新限制30日起生效。

乘客在登上火车或飞机之前，将被要求强制性的健康检查，如果他们被认为身体状况不佳，工作人员可以拒绝他们进入。

政府表示这些措施暂不适用于通勤火车，但适用于城际铁路服务。公车旅行因为不属于联邦当局管制，也不受新限制影响。

杜鲁道重申，任何有类流感症状的人都应该留在家里。

加拿大交通部在声明中说，之后将对乘客实施的健康检查，包括「询问健康问题」和「登机和上车前寻找明显疾病迹象」。

航空和铁路业者被要求在14天内拒绝「出现2019冠状病毒疾病症状的乘客」登机，除非乘客出示医疗证明，解释他们的症状「与2019冠状病毒疾病无关」。

杜鲁道政府之前已要求航空公司，禁止任何有症状的乘客登上飞往加拿大的班机。

杜鲁道今天另表示，「现在」他未设想关闭加拿大各省间的边界。他说，商品和食品在全国各地运送，仍有必要从事某些旅行。

杜鲁道敦促加拿大人民尽己所能遏止武汉肺炎传播，特别是留在家里。（译者：林沂锋/核稿：杨昭彦）

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