此内容发布于2020年4月25日 上午12:05

（法新社渥太华24日电） 加拿大警方今天说，国内近代史上最严重的大规模枪击事件疑似始于凶嫌对女友施暴，由于女方逃跑，凶嫌可能因此受到刺激，于是开枪滥杀22人。

加拿大皇家骑警（RCMP）警司康贝尔（Darren Campbell）在记者会上描述追捕枪手13小时的过程，并说枪手动机仍在调查中。这一系列发生在18日及19日的枪击案也造成3人受伤。

受2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情影响，加拿大各地民众无法公开聚会，因此举行线上守夜活动，悼念枪击案罹难者。

康贝尔表示，凶嫌曾殴打女友，女方逃跑后躲到附近树林，后来报警宣称凶嫌身穿巡警制服，并开着一辆假警车，这「很可能是触发后面一连串事件的导火线」。

康贝尔说，「这是重大攻击案件」，还说女方逃跑可能进一步激怒凶嫌。

凶嫌是51岁的假牙技师沃特曼（Gabriel Wortman），警方先前仅称呼他的女友为协助调查的「关键证人」。沃特曼犯下枪击及纵火案约9小时后，他的女友才于19日清晨现身。

第一波枪击案于18日深夜在诺瓦斯科细亚省（Nova Scotia）滨海农村社区波塔皮克（Portapique）爆发。警方曾拉起封锁线试图逮捕沃特曼，但康贝尔表示，沃特曼当时可能在深夜开车穿越田野，或假扮成皇家骑警悄悄通过路障，逃离人烟稀少的波塔皮克。

沃特曼在逃亡途中又犯下两波枪击案，包括飞车经过杀害一名女性路人，及拦下两名驾驶人后射杀，另纵火焚毁多人房屋，19日中午才在距离波塔皮克约92公里处的恩菲尔德（Enfield）一座加油站被警方击毙。

回顾案发时间轴，康贝尔承认，第一波枪击发生后有一段很长时间没能掌握沃特曼行踪。

警方为了在波塔皮克泥土路和灌木林里的搜索及随后的缉捕行动，共出动25个小组，包括警犬队和一架直升机。警方表示，沃特曼伪装成警察，使得追捕行动更加复杂。

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