此内容发布于2020年2月21日 下午7:20

（法新社罗马21日电） 由于出现数起武汉肺炎病例，甚至出现群聚感染，北义大利当局今天下令在10座城镇关闭学校、酒吧及其他公共空间。

义大利当局表示，北部一所医院有8人院内感染武汉肺炎病毒，病例集中在伦巴底区（Lombardy）罗狄市（Lodi）附近的几个小镇，好几个新病例是被义大利最先出现的几个病例之一传染，义大利目前累计17起确诊病例。

当局在记者会中表示，伦巴底地区有5名医师及10人病毒检验呈阳性，部分病例显然常去同一家酒吧、拜访同一群朋友；另在威尼托区（Veneto）也有两起病例。

当局在出现病例的地区，要求超过5万人待在家里，同时暂时禁止举办嘉年华庆典、教堂集会及体育赛事等所有公开活动，为期一周。

义大利总理孔蒂（Giuseppe Conte）表示「一切都在掌控之中」，并强调政府维持「极高度的预防措施」。

这些城镇的街上空空荡荡，仅有几人看似来自外国，有些标志显示公共空间已关闭。

在人口约1万5000人的北部小城卡萨布斯特林戈（Casalpusterlengo），市政府外一块大型电子告示牌上写着「冠状病毒：作为预防措施，请民众待在室内」。

第一个采取封闭措施的小城是位于大城米兰南方、拥有约1万5000人口的科多诺（Codogno），这里有3起病毒阳性病例，包括一名38岁男子及他怀孕8个月的妻子；另有3人接受第一次新型冠状病毒检验时呈阳性，正在等待最终结果。

科多诺市长巴索瑞尼（Francesco Passerini）说，出现病例的消息已在全市引起警觉。

前述38岁男性患者在罗狄市的联合利华公司（Unilever）工作，病情严重，正接受密集照护。

这名患者2月稍早与一名1月从中国回到义大利的男子共进晚餐，之后出现类似流感的症状。

这名38岁患者出现症状后，前往位于科多诺的医院，院内3名患者、5名医护人员也被感染。

这名患者的一名足球球友是科多诺一家酒吧老板的儿子，也验出病毒；另外有3名酒吧常客也呈阳性，他们都已退休，住在卡斯提格里奥尼达达小镇（Castiglione d'Adda）。镇长说，当地人都非常担忧这种致命疾病扩散。

伦巴底区当局表示，与新病例接触过的约250人已接受隔离，还有联合利华公司的60名员工接受病毒检验。

在威尼托区的两例分别是78岁及67岁，来自巴多瓦（Padua）附近尤格宁山（Euganean Hills）山脚下的沃尤格尼欧（Vo' Euganeo）村。（译者：曾依璇/核稿：卢映孜）

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