此内容发布于2019年9月12日 上午9:05

（法新社雪梨12日电） 香港出生的澳洲议员廖婵娥（Gladys Liu）因与中国共产党关系匪浅而饱受压力，澳洲总理莫里森（Scott Morrison）今天极力捍卫。

澳洲广播公司（ABC）披露，身为澳洲国会首位华裔女议员的廖婵娥，是中共中央统一战线工作部（统战部）相关组织会员。

廖婵娥一开始宣称不记得自己是统战部旗下组织会员，但她现在坦承曾参与那些组织。

莫里森今天表示，廖婵娥一开始的否认说法，出于这位国会新人「笨拙的受访表现」。

莫里森把矛头指向批评者的种族歧视说，指涉廖婵娥与外国政府有关系的质疑，都有「非常卑鄙的弦外之音」。

他在坎培拉告诉记者：「这说法很荒谬，我想，这侮辱了这个国家的每一位华裔。」

但马来西亚出生的在野党澳洲劳工党（Labor Party）议员黄英贤（Penny Wong）认为：「把廖女士这些具体与重大关切连结到整个澳洲华裔族群的人，是莫里森自己，而他应该停手。」

澳洲「前锋太阳报」（Herald Sun）报导，莫里森的自由党（Liberal Party）挑选廖婵娥出马参选华人选区一个竞争激烈的席次前，情治机关「澳洲安全情报组织」（ASIO）就曾对自由党警告过她的活动。

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