此内容发布于2019年9月11日 下午10:50

（法新社雅加达12日电） 在长期独裁统治的前总统苏哈托（Suharto）垮台后，为印尼迎来民主改革时代的印尼前总统哈比比（B.J. Habibie），11日于雅加达与世长辞，享寿83岁。

哈比比因为心脏衰竭，于位在首都的军方医院过世。

在宣布哈比比死讯的电视演说中，印尼现任总统佐科威（Joko Widodo）称曾是飞机工程师的政治家哈比比，是「世界级的科学家」、「印尼科技之父」。

哈比比1936年出生于南苏拉威西省（South Sulawesi）的小镇，在1970年代中期返回家乡前，在德国、荷兰攻读航太工程。

苏哈托统治印尼30年直到抗议民众逼他辞职为止。哈比比在苏哈托时期担任副总统两个月后，于1998年宣示成为印尼第3任总统。

哈比比让世界上穆斯林人口最多的国家印尼走向民主化，并稳定经济，走出亚洲金融危机及数十年的贪腐阴影。

1999年哈比比有惊人之举，他突然宣布让印尼统治的前葡萄牙殖民地东帝汶（East Timor）进行独立公投。

当年公投后，东帝汶人以压倒性的多数票支持独立，并因此引发一波致命骚动。

哈比比只担任总统17个月时间，他退出在1999年10月的选举，由瓦希德（Abdurrahman Wahid）继任。

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