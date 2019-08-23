此内容发布于2019年8月23日 上午8:05

（法新社雅加达23日电） 印尼一艘渡轮在爪哇岛（Java island）外海起火燃烧，港口官员今天说，船上有255人获救，但仍有22人失踪。

官员表示，这艘渡轮昨天从印尼第二大城市泗水（Surabaya）前往婆罗洲（Borneo）城市巴里帕潘（Balikpapan），船上约有277人，晚上突然起火燃烧。

电视台播出的画面显示，船上冒出阵阵黑烟。搜救队还在搜寻至少22名失踪乘客。

泗水丹绒裴拉克港（Tanjung Perak）发言人努格罗荷（Syachrul Nugroho）说：「船上总共277人，目前已救出255人。仍有22人下落不明...我们不知道他们是否还在船上。」

起火原因还不清楚。

努格罗荷说，火灾似乎导致渡轮电力中断，抽水机无法供水，船员无法扑灭火势，所以乘客开始弃船。

印尼是由大约17000座岛屿组成的群岛，尽管渡轮的安全标准很差，在印尼仍是常用的交通工具。

今年6月，一艘超载的渡轮在爪哇岛北海岸外因波涛汹涌沉船，21人丧生。

去年，一艘印尼渡轮在苏门答腊岛（Sumatra）上世界最深的湖泊之一沈没，160人溺水身亡。

在2009年，一艘渡轮在苏拉威西岛（Sulawesi）和婆罗洲之间沉没，估计超过300多人溺毙。

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