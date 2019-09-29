此内容发布于2019年9月29日 上午4:20

（法新社雅加达29日电） 印尼国家灾害应变总署表示，印尼偏远岛屿摩鹿加省（Maluku）26日遭规模6.5的强烈地震袭击后，截至今天罹难人数上升到30人，包括几个孩童。

这次地震来袭时，建筑纷纷倒塌，居民惊慌逃到街上，强震也引发山崩，至少1名受害者遭到活埋。

已确认的死者包括3名年幼的孩童，许多罹难者是在安汶市（Ambon）及周边地区被落下的瓦砾砸死。

印尼国家灾害应变总署发言人阿古斯（Agus Wibowo）说：「截至今天早上为止，有30人（因这起地震）丧命，另有156人受伤。」

阿古斯先前表示，有至少2万5000人因家园在强震中损毁而被迫撤离。

这次地震导致数以百计的房屋、办公室、学校、公共设施受损，当局在数个地区设了紧急用帐棚及公共厨房，供撤离的居民使用。

美国地质调查所（US Geological Survey）表示，地震震央在摩鹿加省安汶市东北方37公里处，震源深度为29公里。

去年，苏拉威西岛（Sulawesi）发生规模7.5的强震，引发海啸，重创巴路市（Palu），有超过4300人死亡或失踪。

2004年，苏门答腊（Sumatra）外海发生规模9.1大地震并引发海啸，在区域各国共造成22万人丧生，其中约有17万人是印尼人。

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