此内容发布于2019年8月8日 上午10:20

（法新社新德里8日电） 印度废除克什米尔自治地位，引发也有核武的对头邻国巴基斯坦不满并降低外交关系层级。

印度5日废除宪法赋予克什米尔的特殊地位，将这个因反叛运动而撕裂的穆斯林人口居多地区纳入直接统治。由于巴基斯坦也声称拥有克什米尔主权，并2度为此和印度交战，因此印度最新举动引发巴基斯坦愤怒。

伊斯兰马巴德（Islamabad）当局昨天因此降低两国外交关系等级，除了宣布将驱逐印度大使，还将暂停双边贸易。

印度内政部今天则发布声明表示：「近日与（宪法）第370条有关的发展，完全属于印度内部事务。若试图藉由在区域引起恐慌，来干预这个印度管辖地区，将永远无法得逞。」

新德里还说，印度方面的行动将刺激这处喜马拉雅山地区的经济发展。

正当印巴两国陷入外交纷争，媒体报导，新德里在印属克什米尔的最近一波镇压行动，逮捕超过500人。自从克什米尔失去自治权后，印度在当地实施严格宵禁，以抑制任何抗议骚动。

巴基斯坦外交部长古瑞希（Shah Mehmood Qureshi ）今天表示，他们不会诉诸军事行动来解决这场冲突。

他在首都的一场记者会上表示：「巴基斯坦目前不寻求采取军事选项，而是考虑政治、外交和法律选项，来解决目前情况。」

古瑞希还说：「我们已决定向联合国安全理事会（UNSC）提出挑战印度的立场，他们的立场在道德上是不正确的。」

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