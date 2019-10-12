此内容发布于2019年10月12日 下午6:20

（法新社基多12日电） 不满政府撙节措施引发的致命示威抗议进入第11天，厄瓜多总统莫雷诺（Lenin Moreno）今天下令，首都基多（Quito）及周边地区实施宵禁和军管。

莫雷诺发推文宣布，这道命令自12日下午3时（台湾时间13日凌晨4时）起生效，以协助维安部队对抗无法容忍的过度暴力。

在此之前，莫雷诺已于10月3日宣布全国进入紧急状态，部署约7万5000名军警维安，且政府大楼周边实施宵禁。

即使领导抗议燃油价格飙涨的原住民联盟领导人改弦更张，同意与莫雷诺直接对话，暴力仍未停歇。

示威抗议群众今天在首都基多洗劫并纵火焚烧一栋政府大楼，这是不满撙节措施的最新暴力抗争。

一名法新社摄影记者目睹，多枚汽油弹投向主计长办公室所在大楼，戴面罩和头盔的男子其后闯入大楼内洗劫。

内政部长鲍拉（Maria Paula Romo）发推文表示，她已下令那栋大楼的周边地区疏散，方便工作人员扑灭火灾。

她又说，警方在主计长办公室外逮捕30人。

在现场的法新社记者指出，抗议群众在邻近的国民议会（National Assembly）大楼前竖立路障，警方则朝他们发射催泪弹。

数小时前，厄瓜多原住民联盟（CONAIE）表示，在与联盟内成员谘商后，它同意与总统莫雷诺直接对话。CONAIE昨天拒绝与政府对话的构想。

首都基多爆发逾一周示威抗议，已造成5人丧命和将近2000人受伤或被捕。

政府取消燃油补贴后，燃油价格马上飙涨超过一倍，引发暴力示威抗议。取消燃油补贴是厄瓜多取得国际货币基金（IMF）42亿美元贷款的条件之一。

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