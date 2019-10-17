此内容发布于2019年10月17日 下午11:50

（法新社华盛顿17日电） 七大工业国集团（G7）今天表示，脸书（Facebook）必须先解决主要经济体的法律与监管问题，才能推出数位货币让民众使用。

G7在新的稳定币报告中也敦促监管机关协调合作，以防数位货币发行者寻找最有利的国家发行货币。稳定币是一种由储备资产支持的数位货币。

根据G7工作小组发布的报告：「对稳定币开发者而言，一个适用于所有相关管辖区的健全法律基础…是绝对的前提条件。」G7工作小组是由欧洲中央银行执行理事科尔（Benoit Coeure）率领。

脸书计划推出的加密货币Libra，受到全球各地官员严密检视，担忧金融体系将受到冲击。

报告说，数位货币已经成熟到可供恐怖组织使用或用在洗钱，因此对于「稳定币生态系统的所有参与方，像是货币持有者与发行者」，开发者必须在「法律上明确说明」。

数位货币如果广泛使用，也会对金融体系与银行构成他挑战。

报告说：「如果权利与义务模糊不清，各界可能容易对稳定币的安排缺乏信心，这是一个令人无法接受的风险，尤其是在可能具全球重要性的支付系统。」

G7说，各国监管机关「必须跨机构、产业与辖区协调」，解决风险并「抢先阻挡有害的监管套利」。

报告说：「这些本质上是系统性风险，需要仔细监督并进一步研究。」

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