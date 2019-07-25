此内容发布于2019年7月25日 下午9:50

（法新社华盛顿25日电） 美国饶舌歌手ASAP Rocky将因攻击罪名受审，美国总统川普要求还给ASAP Rocky自由，并抨击瑞典总理勒夫文，称他「令人失望」。

川普（Donald Trump）在推文中说：「对于勒夫文（Stefan Lofven）总理未能采取行动感到非常失望，瑞典让我们美国的非裔美籍社群失望。」他还呼吁说：「还给ASAP Rocky自由。」

30岁的饶舌歌手ASAP Rocky本名是梅尔斯（Rakim Mayers），他和其他3人因为涉入6月30日在斯德哥尔摩的斗殴事件，在7月3日遭到逮捕。ASAP Rocky表示，当时他的动作只是自卫。

法新社报导，川普2020年连任之路愈走愈窄，部分原因是在非裔选民间极不受欢迎。他一再试图介入这起案件，恐怕与争取非裔选票有关。

尽管瑞典司法制度中并没有保释的作法，川普先前仍表示要为ASAP Rocky交保。

川普也不断尝试说服勒夫文介入，尽管勒夫文已经提醒川普，瑞典司法独立，法院不受政治领导人的控制，就跟美国一样。

川普最新推文的用词，如同先前针对其他传统美国盟国的抱怨文。川普已因贸易和军事合作问题和这些盟国陷入激烈争端。

川普写说：「还给ASAP Rocky自由。我们为瑞典做了那么多，但却不见对方有同样的作为。瑞典应该把焦点放在国内真正的犯罪问题上。」

根据川普所言，ASAP Rocky涉及暴力事件的录影画面，证实他只是对攻击做出回应的说法。

川普推文说：「我看了有关ASAP Rocky的影带，他被惹事的人跟踪和骚扰。请公平对待美国人。」

然而，瑞典检察官孙尼森（Daniel Suneson）今天在声明中表示，已有足够的证据可将ASAP Rocky送审。

他说：「我握有的参考资料比网路上可取得的还多。」

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