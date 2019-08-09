此内容发布于2019年8月9日 上午4:05

（法新社吉尔吉斯比许凯克9日电） 吉尔吉斯一座法院的发言人今天表示，谕令将前总统阿坦巴耶夫羁押至26日。阿坦巴耶夫在寓所遭到的重大攻坚行动中被捕，使得他的支持者发起暴动。

由于阿坦巴耶夫（Almazbek Atambayev）和本为他人马的政敌、现任总统秦贝科夫（Sooronbai Jeenbekov）陷入僵持，而使吉尔吉斯濒临危机。这个中亚国家20年内爆发了2次革命。

阿坦巴耶夫昨天在比许凯克（Bishkek）附近柯伊塔什村（Koi-Tash）的寓所遭安全机构逮捕，这是这座院落两天来遭到的第2次突击。比许凯克是这个穆斯林国家的首都，人口600万。

在7日逮捕阿坦巴耶夫的第一次行动中，他的支持者与安全部队发生冲突，导致1名军官丧命。

比许凯克五一区地方法院（Pervomaiski District Court）的发言人告诉法新社，法院昨天深夜下令将阿坦巴耶夫羁押至8月26日。

这名发言人并未说明，阿坦巴耶夫的羁押罪名为何。

吉尔吉斯内政部曾3度约谈阿坦巴耶夫，推测可能要他以「证人」身分说明恶名昭彰的黑帮老大巴图卡耶夫（Aziz Batukayev）获释一案，他却置之不理。

吉尔吉斯检方昨天表示，阿坦巴耶夫总共涉及5起刑事案件；但批评者表示，相关调查行动带有政治动机。（译者：叶俐纬/核稿：张佑之）

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