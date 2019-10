(法新社巴黎4日电) 控方律师表示,法官今天下令,法国着名电影导演卢贝松被女星也是前女友珊德范罗伊指控强暴案重启调查。本案2月因罪证不足,由检方宣布不予起诉。

珊德范罗伊(Sand Van Roy)的律师史兹皮纳(Francis Szpiner)今天告诉法新社,由于珊德范罗伊提出新指控,巴黎一名法官下令针对强暴案展开新的司法调查。

珊德范罗伊2018年5月告诉警方,她在与卢贝松(Luc Besson)交往两年期间,一再遭到他强暴。包括珊德范罗伊在内,共有9名女性指控卢贝松性侵或性骚扰。

卢贝松一贯否认这些指控。

28岁的珊德范罗伊曾在卢贝松执导的电影「终极杀阵5」(Taxi 5)和「星际特工瓦雷诺:千星之城」(Valerian and the City of a Thousand Planets)中饰演小角色。

她说她被侵犯过4次,但因害怕工作不保而不敢出声。

卢贝松曾谴责这些强暴说法是「幻想家的指控」。

但珊德范罗伊的指控,促使其他8位女性向警方或法国媒体告发卢贝松的不当行为。(译者:陈昱婷/核稿:张佑之)

