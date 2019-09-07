此内容发布于2019年9月7日 上午6:35

（法新社华盛顿6日电） 美国官员表示，全美至少5 人因为吸电子菸丧命，吸电子菸已造成数百人罹患严重肺部疾病。

联邦官员表示，目前实验室的所有检体中，无一检出任何致病物质，但纽约调查人员表示，他们目前锁定一种黑市流通含有维他命E油的大麻电子菸产品。

加州和明尼苏达州卫生官员表示，两起和电子菸有关的死亡案例，病患都是年长者，健康情况欠佳，当中至少一人曾用过内含四氢大麻酚（THC）产品。THC是大麻中主要的精神活性化合物。

疾病管制暨预防中心（CDC）负责非传染性疾病的代理副主任阿里亚斯（ Ileana Arias）表示，目前可能和电子菸有关的肺部疾病病例超过450起，这个数字是上周公布数据的两倍以上。

北卡罗来纳州胸腔科医师佛克斯（Daniel Fox）表示，他检查的病人罹患非传染性肺炎，也就是类脂性肺炎，这种肺炎发生在油或含脂物质进入肺部时。

纽约卫生部门表示，在针对州内吸完电子菸感到不适34人的大麻匣检验，发现了非常高浓度的维他命E油，因此调查重点锁定这个方向。

?生素E 醋酸酯是一种常见的营养补充品，可以口服或涂抹在皮肤上，但吸入对人体有害。

美国食品暨药物管理局（FDA）代理局长夏普里斯（Ned Sharpless）表示， FDA知道这些报告，但在全国性的检验中，没有哪一种物质，包括维他命E醋酸酯在每个样本中都有发现。

不少病患通报吸食大麻电子菸，但也有些人表示，他们只吸内含尼古丁的产品。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram