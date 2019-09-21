此内容发布于2019年9月21日 上午2:05

（法新社华盛顿20日电） 美国媒体揭露总统川普疑在电话里向外国领袖乱开承诺，忧心的情报官员因而采「吹哨者揭弊」申诉，更有媒体爆料他疑施压乌克兰总统调查民主党政敌；川普今天怒斥美媒报导不实

美媒连日劲爆猛料，让美国国会几近与行政单位摊牌；国会的民主党领袖要求公布揭弊内容，但被行政机关所拒。

民主党忧心川普阵营可能寻求施压乌克兰提供不利美国前副总统拜登的资料，以便在2020大选时对付拜登；拜登目前在民主党内争取总统选举提名的初选保持领先。

法新社报导，川普今年7月25日与乌克兰新任总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）所通的电话，被美国媒体视为在胁迫对方，以挖出可打击拜登角逐2020总统大选的不利讯息。

川普今天告诉记者，这是一场「带有党派偏见的吹哨揭弊」，并说他不知道揭弊者的身分，强调所有与外国政要的通话都合宜且合乎规定。

美国多家媒体披露，川普希望乌克兰调查拜登对乌国的外交作为，与他儿子在一间乌克兰天然气公司里的角色间有无不当连结；川普今天被记者质疑此事时还说「总得有人来查拜登吧」。

民主党籍的联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi ）今天也首度对此发声，称有关吹哨揭弊的「可信报导」带来严肃、即刻地国家安全疑虑；部分民主党国会议员表示，总统要对方提供不利选举对手的抹黑资料做为援助外国的条件，可能构成弹劾。

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