(法新社华盛顿28日电) 美国总统川普批评一位重量级非裔联邦众议员和他服务的选区后,挨轰是种族主义者,为了赢得连任不惜发动「仇恨议题」,川普今天对此做出反击。

川普昨天连番推文开炮,矛头指向过去高调抨击自己的联邦众议员康明兹(Elijah Cummings)。他批评康明兹的选区「老鼠横行、恶心脏乱」、「没有人类会想住在那里」。

康明兹的选区包含了大部分以黑人为主要选民的马里兰州巴尔的摩(Baltimore)地区,因为高谋杀率而成为美国暴力猖獗城市之一。

川普推文挨批种族主义,他今天坚称自己只是陈述事实。

川普推文说:「康明兹在他的选区和巴尔的摩表现实在糟糕透顶,我只是点出显而易见的事实,这并没有任何错。」川普未替他的说法提供证据。

他在另一则推文里继续批评康明兹,称他为「种族主义者」,并在文末写道:「他激进的『监督』(oversight)是个笑话!」暗讽康明兹是众议院监督暨改革委员会(House of Representatives Oversight Committee)的主席,对川普政府的政策展开调查。

不到两个礼拜前,川普才因批评少数族裔女性国会议员「四人帮」(the squad)挨轰是种族主义者,今天又因为诽谤性言论引发风暴

对于川普的批评,巴尔的摩市长杨恩(Bernard Jack Young)表示「完全无法接受」。

巴尔的摩太阳报(Baltimore Sun)昨天针对川普批评推文在社论标题直指「鼠辈两三只,总比本身就是鼠患好。」(Better to have a few rats than to be one)

文末还写到:「社区里不免会有几颗老鼠屎,总比你自己就是老鼠屎来的好。」(Better to have some vermin living in your neighborhood than to be one.)推特网友也纷纷力挺巴尔的摩,用#我们都是巴尔的摩人和#巴尔的摩坚强的主题标签,来表达对川普不满。

「华盛顿邮报」(Washington Post)25日刊出一篇投书文章,148位曾为前总统欧巴马服务的非裔美国人矢言支持「四人帮」,以及「那些正在遭受川普攻击的人」。

2017年卸任后极少公开发言的欧巴马昨天转推这篇投书时写到「我一向为我的团队在执政期间达成的成就感到骄傲,但除过去成就外,他们坚持不懈地为更好的美国奋斗,让我更引以为骄傲。」

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting 您感兴趣的话题,或许就是我们下一篇报道的选题