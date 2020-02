(法新社伦敦19日电) 英国哈利王子及妻子梅根的发言人今天表示,哈利和梅根4月初将淡出王室,展开新生活。白金汉宫正在讨论,哈利和梅根能否继续使用「萨塞克斯王室」当品牌行销。

发言人表示,哈利和梅根将在3月31日正式卸下高阶王室成员身分,不再代表女王伊丽莎白二世(Queen Elizabeth II)执行王室公务。

她补充表示,在女王的伦敦住所白金汉宫(Buckingham Palace)中,哈利和梅根不再拥有自己的办公室。哈利和梅根自4月1日起,将由他们成立的慈善机构代表他们。

35岁的哈利王子(Prince Harry)是王储查尔斯王子(Prince Charles)的第2个儿子,他依然是王位继承第6顺位继承人,继承顺位并未因此改变。

发言人宣布,哈利也将保有英国陆军、海军及空军少校军阶。

哈利和38岁的梅根(Meghan)将继续被称为「萨塞克斯公爵和公爵夫人」(Duke and Duchess of Sussex)、苏格兰「邓巴顿伯爵和伯爵夫人」(Earl and Countess of Dumbarton)及北爱尔兰「基尔基尔男爵和男爵夫人」(Baron and Baroness Kilkeel)。

哈利及妻子前美国女演员梅根上个月宣布淡出王室,不再担任王室第一线工作,震惊王室家族。这对夫妻表示,决定这么做的原因之一,是想要达成财务独立。

外传女王可能禁止哈利和梅根使用封号「萨塞克斯王室」」(Sussex Royal)作为品牌行销,他们想要达成财务独立恐将受挫。

哈利和梅根在他们受欢迎的Instagram帐号和网站上使用封号「萨塞克斯王室」,他们也用此一封号申请成为许多商品的注册商标。(译者:黄靖贻/核稿:严思祺)

