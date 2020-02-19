此内容发布于2020年2月19日 下午10:20

（法新社伦敦19日电） 英国哈利王子及妻子梅根的发言人今天表示，哈利和梅根4月初将淡出王室，展开新生活。白金汉宫正在讨论，哈利和梅根能否继续使用「萨塞克斯王室」当品牌行销。

发言人表示，哈利和梅根将在3月31日正式卸下高阶王室成员身分，不再代表女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）执行王室公务。

她补充表示，在女王的伦敦住所白金汉宫（Buckingham Palace）中，哈利和梅根不再拥有自己的办公室。哈利和梅根自4月1日起，将由他们成立的慈善机构代表他们。

35岁的哈利王子（Prince Harry）是王储查尔斯王子（Prince Charles）的第2个儿子，他依然是王位继承第6顺位继承人，继承顺位并未因此改变。

发言人宣布，哈利也将保有英国陆军、海军及空军少校军阶。

哈利和38岁的梅根（Meghan）将继续被称为「萨塞克斯公爵和公爵夫人」（Duke and Duchess of Sussex）、苏格兰「邓巴顿伯爵和伯爵夫人」（Earl and Countess of Dumbarton）及北爱尔兰「基尔基尔男爵和男爵夫人」（Baron and Baroness Kilkeel）。

哈利及妻子前美国女演员梅根上个月宣布淡出王室，不再担任王室第一线工作，震惊王室家族。这对夫妻表示，决定这么做的原因之一，是想要达成财务独立。

外传女王可能禁止哈利和梅根使用封号「萨塞克斯王室」」（Sussex Royal）作为品牌行销，他们想要达成财务独立恐将受挫。

哈利和梅根在他们受欢迎的Instagram帐号和网站上使用封号「萨塞克斯王室」，他们也用此一封号申请成为许多商品的注册商标。（译者：黄靖贻/核稿：严思祺）

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