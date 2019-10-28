此内容发布于2019年10月28日 上午6:20

（法新社波哥大28日电） 哥伦比亚反贪腐象徵人物、前参议员罗培兹（Claudia Lopez）昨天当选首都波哥大（Bogota）首位女市长。她推文表示：「我们不仅胜选，也正改变历史。」

现年49岁的罗培兹为立场中间偏左的候选人，是公开出柜的女同志。她以35.2%得票率，在地方选举击败自由派候选人盖伦（Carlos Fernando Galan）的32.5%得票率，几乎所有选票都已计算完毕。

罗培兹的胜选在720万人口的波哥大，是重要的一大跃进，因为哥伦比亚过去惯于接受自由派男性菁英领导。

罗培兹于上周告诉法新社：「身为女性不是个错，身为一个坚持己见的女性，坚定…并不是个错。身为同志不是个错，身为来自普通人家的女孩不是个错。」

这次大选有逾3600万合格选民，投票选举市长、省长及地方议会，共有逾11万6000名候选人，其中有37%是女性。

哥伦比亚总统杜克（Ivan Duque）指出，这次全国地方选举的「候选人数为历史之最」。然而，哥伦比亚选举观察团（MEO）表示，逾4分之1城市的选举受到暴力困扰。

前左翼游击队哥伦比亚革命军（FARC）在2016年历史性的和平协议后改组政党，终结了半世纪的武装叛乱，今次是该党第二度参与选举。

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