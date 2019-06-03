此内容发布于2019年6月3日 上午2:50

（法新社洛杉矶2日电） 北美院线联盟（Exhibitor Relations）今天数据显示，华纳兄弟出品的「哥吉拉II怪兽之王」（Godzilla: King of the Monsters）周末在北美首映勇夺票房第一，进帐约4900万美元。

然而分析师仍称最新「哥吉拉」表现令人失望，3天周末收入远低于前一部系列片2014年首映海捞的9300万美元，更别提新片有高达2亿美元的制作成本。

下滑至第2名的是由盖瑞奇（Guy Ritchie）执导、威尔史密斯（Will Smith）饰演神灯精灵的迪士尼真人版「阿拉丁」（Aladdin），票房4230万美元。

排名第3的是派拉蒙传记片「火箭人」（Rocketman），这部由塔隆艾哲顿（Taron Egerton）饰演乐坛传奇「强叔」艾尔顿强（Elton John）的电影，有2500万美元表现。

排名第4的是心理惊悚片「恐怖大妈」（Ma），这部由「姊妹」奥塔薇亚史班森（Octavia Spencer）主演的电影本周末首映有1830万美元收入，对成本仅500万美元的电影来说，表现堪称稳健。

排名第5的是狮门动作片、基努李维（Keanu Reeves）主演的「捍卫任务3：全面开战」（John Wick: Chapter 3 ― Parabellum），票房1110万美元。

本周末第6到第10的电影依序为：「复仇者联盟4：终局之战」（Avengers: Endgame），票房780万美元；「名侦探皮卡丘」（Pokemon: Detective Pikachu），670万美元；「学霸」（Booksmart）330万美元；「灵异乍现」（Brightburn）230万美元；「瞒天大布局」（The Hustle）130万美元。（译者：蔡佳敏/核稿：陈政一）

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