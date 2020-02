(法新社自由市16日电) 联合国今天表示,西非国家喀麦隆英语区14日发生大屠杀惨案,遇害的22名村民中有14名是孩童。在野党表示,军方该为此案负起责任。

联合国人道事务协调厅(OCHA)地方官员努南(James Nunan)告诉法新社,一群武装男子14日血洗西北部村庄屯波(Ntumbo)。

努南表示:「多达22名平民遇害,包括一名孕妇与多名孩童。」他还说,死者包括14名孩童,其中9人不到5岁。

努南表示,遇害孩童中,11人是女孩。

喀麦隆西北与西南部是英语少数民族居住区,分离分子在此地对抗中央政府已有3年。

喀麦隆两大在野党之一的「喀麦隆复兴运动」(The Movement for the Rebirth of Cameroon)发布声明说:「这些罪行,主要得归咎于这个独裁政权以及安全和国防部队的最高领袖。」

