此内容发布于2019年10月28日 上午12:20

（法新社华盛顿27日电） 夜幕低垂，8架直升机低空穿越土耳其与叙利亚领空，两个小时后，突袭行动宣告结束。在美军追缉下，全球头号要犯、伊斯兰国（IS）首领巴格达迪走投无路，最终引爆炸弹身亡。

美国总统川普与副总统彭斯（Mike Pence）和军事及国安高层官员一同在数千英里外的白宫战情室，观看本次突袭行动进展，目睹巴格达迪临终之际的影像画面，「宛如观赏一部电影」。

●暗夜突袭

川普今天回应相关问题时表示，巴格达迪「已被监控了好几个礼拜」，他的所在地点一经确认，特种部队随即在昨天展开突袭行动。

川普说，这场昨天傍晚5时开始布局的秘密行动「规模很大」，除了「8架直升机，我们也出动了许多船舰与飞机」。

首先，他们必须从一个迄今尚未曝光的地点越过敌方领土进入叙利亚西北部，飞行约1小时又10分钟。

「我们飞得很低、很低，速度也非常、非常快。然而，在这场行动中，进出过程占很大且非常危险的一部分。」

当他们降落在标的物所在处时，现场陷入一片混乱。

川普说，「一群优秀战士冲出直升机，在建筑物侧边炸出一个个窟窿」，以免门上设有任何诱杀装置，「他们遭遇猛烈炮火攻击」。

川普说，许多巴格达迪的人马在交火时丧命，美军则未折损任何成员，仅一只军犬受伤。

指挥官逐步回报各项进展，包括活捉至少两名IS战士、带回11名孩童和囚犯，巴格达迪的两名妻子在行动中遭击毙，身上的自杀炸弹背心并未引爆。

川普稍后接获通报说：「这栋建筑物里只剩一人。我们确信他在地道里，企图逃走，不过那是一条尾端被堵死的坑道。」

此人正是巴格达迪。

●逼上绝路

美军行动前已获悉建筑物里会有许多地道，巴格达迪也可能穿着自杀炸弹背心，因而带上一个机器人，但没派上用场。

川普说：「我们行动非常快速，他们紧追不舍。」

他还说，巴格达迪拖着3个孩子逃进地道，但这无法改变必然将发生的一切，「这很残酷」。

美军派出军犬进入地道，将巴格达迪逼上绝路，最终「自爆身亡」。

川普说：「在军犬追逐下，他逃到了地道尾端，引爆身上的自杀炸弹背心，炸死自己和3个孩子。他的遗体因爆炸支离破碎。坑道塌陷在他身上。」

「他死得不像是个英雄，而是个懦夫。哭嚎、呜咽和尖叫，拖着3个孩子和他一起踏上黄泉路。肯定会死。他知道这条地道没有尽头。」

在巴格达迪死后约15分钟，美军从他身上取得DNA样本，核实身分后带着「部分遗骸」离开。（译者：刘文瑜/核稿：刘淑琴）

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