此内容发布于2019年10月31日 上午7:05

（法新社华盛顿31日电） 美国联邦众议院民主党籍议员针对共和党籍总统川普进行弹劾调查，随着所获罪证越来越多，议员今天拟定接下来的听证时间表，包括9月辞职的前国家安全顾问波顿都将受邀作证。

寻求连任的川普被控为提升自己于2020年大选胜算而施压乌克兰，众院因此启动弹劾调查，近两天包括国家安全会议（NSC）乌克兰专家、陆军中校文德曼（Alexander Vindman）和3名国务院官员，皆提出对川普不利的证据。

法新社报导，接下来还会有3名证人出面，包括波顿（John Bolton）、国家安全会议俄罗斯专家莫里森（Tim Morrison），以及国家安全会议首席法律顾问艾森柏格（John Eisenberg）和其副手之一艾里斯（Michael Ellis）。

根据报导，针对川普疑似藉扣住军援对基辅当局施压、要求其对民主党热门总统参选人拜登（Joe Biden）和儿子在乌国的活动展开司法调查，波顿可能握有第一手爆炸性证据。若他同意作证，时间会在11月7日。

川普对乌克兰施压等相关事件9月遭揭露，波顿当月也在与川普闹僵的情况下离职。其他证人曾指出，波顿对川普的权谋手段和其私人律师朱利安尼（Rudy Giuliani）涉入对乌政策极度不认同。

莫里森预定今天作证。其他证人曾表示，莫里森握有关于白宫利用军援对基辅施压的内幕资讯。不过，莫里森昨晚突然请辞，目前尚不清楚此事将如何影响听证。

一名高阶行政官员表示：「莫里森先生决定追求其他机会，且他对此已考虑良久。」

艾森柏格和艾里斯预定11月4日作证。（译者：陈韵聿/核稿：刘学源）

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